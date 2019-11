Stiri pe aceeasi tema

- Piața automobilelor noi a inregistrat o creștere in primele noua luni ale anului, conform datelor publicate de APIA. Vanzarile din Romania de mașini noi au fost susținute in principal de persoanele juridice, insa ponderea realizata de persoanele fizice a fost și aceasta in creștere. Vanzarile de autovehicule…

- Ponderea autoturismelor ecologice in totalul vanzarilor inregistrate la nivel national, in primele noua luni ale anului, s-a situat la 3,7%, superioara celei consemnate in aceeasi perioada din 2018, in timp ce, pe volum, vanzarile de masini ecologice au ajuns la 4.734 de unitati, fata de 2.927, in…

- Piața de mașini electrice din Romania a depașit deja pragul simbolic de 1.000 de unitați comercializate dupa primele noua luni ale anului, potrivit celui mai recent raport al Asociației Producatorilor și Importatorilor de Automobile din Romania (APIA). Astfel, romanii au cumparat 1.021 de mașini electrice,…

- Vanzarile de autovehicule noi au consemnat, in primele noua luni ale anului, un volum al vanzarilor in crestere cu 9,7% in comparatie cu acelasi interval din 2018, releva datele statistice publicate, joi, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). La nivelul lunii…

- Piața auto din Romania a raportat 872 de mașini electrice vandute in primele 8 luni ale anului, corespunzator unei creșteri de 129.5%, potrivit datelor furnizate joi de Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA). Așa cum se intampla incepand din luna aprilie, Nissan Leaf este cea…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9 comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni.Dupa primele opt luni…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9% comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s-a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni. "Dupa…

- Vanzarile de autovehicule au crescut cu 9,5% in Romania, in primele sapte luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, iar segmentul autoturismelor ecologice detine o pondere de 3,7% din total, reiese din datele publicate marti de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme…