Opt sate, in total aproximativ 1.500 de persoane, au trebuit sa fie evacuate din cauza unui incendiu de amploare care s-a manifestat, violent, duminica, in provincia spaniola Zaragoza, informeaza AP . Incendiul a izbucnit sambata, dar s-a extins pe un perimetru de 50 de kilometri in mai puțin de 24 de ore. Se estimeaza ca suprafața arsa ar putea fi de pana la 8.000 de hectare, a raportat agenția de știri de stat EFE. Șeful regional al Aragonului a spus ca situația din zona satului Anon de Moncayo este critica, iar prioritatea pompierilor este sa protejeze de flacari așezarile din zona de incendiu. …