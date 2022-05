Peste 10 ani de încercări: Ce s-a întâmplat cu casa copilăriei actorului Ovidiu Iuliu Moldovan Peste 10 ani de incercari, de demersuri…Atat a durat pentru ca Directia Judeteana pentru Cultura Mures, Primaria orasului Sarmasu sa reușeasca sa achizitioneze imobilul in care a copilarit actorul Ovidiu Iuliu Moldovan, situat in satul Visinelu. Imobilul va adaposti prima casa memoriala din judet. Ovidiu Iuliu Moldovan s-a nascut in data de 1 ianuarie 1942 la Visinelu, judetul Mures, si s-a stins din viata in 12 martie 2008, la Bucuresti. A jucat in aproape 50 de filme si in zeci de roluri in piese de teatru, teatru TV si teatru radiofonic, avand la activ si circa 80 de emisiuni de poezie. Actorul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

