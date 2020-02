Pesimismul directorilor generali privind creșterea economiei globale în 2020 atinge un nivel record Pesimismul directorilor generali fața de evoluția economiei globale din acest an a atins un nivel record, potrivit raportului PwC CEO Global Survey, lansat la sfarșitul lunii februarie. Procentul celor care prevad o incetinire a economiei globale este cel mai ridicat din anul 2012, de cand intrebarea a fost inclusa in raport. Astfel, 53% estimeaza o scadere a ritmului de creștere economica de la 29% in 2019 la doar 5% in 2018. In același timp, 22% dintre directorii generali anticipeaza o accelerare a ritmului de creștere economica in acest an, aproximativ jumatate fața de anul trecut, cand 42%… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

