Pesediștii o țin pitulată pe Ileana Cosânzeana… …de teama sa n-o penetreze, electoral, desigur, Harap Alb, Fat-Frumos, balaurașul cu șapte capete sau Piticul porno (ultimii doi, niște politicieni vulgari care au evadat dintre coperțile lui Ispirescu). ”Basme hard-core”, așa s-ar putea numi foiletonul pesediștilor care se opintesc de un an sa anunțe candidatul la Primaria Tg-Jiu. De ce hard-core? Pentru ca, dupa ce spun ca au comandat un sondaj (al catelea?!) și ca vor anunța candidatul ba inainte de campania la alegerile europarlamentare, ba in septembrie, ba la alegerile prezidențiale, ba la inceputul lunii ianuarie, etc.,… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

