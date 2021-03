Pesah – una dintre cele mai mari sărbători ale poporului evreu Evreii din intreaga lume au inceput sa celebreze Pesah – una dintre cele mai mari sarbatori ale poporului evreu. Pesahul se desfasoara anual, conform calendarului religios ebraic, in perioada 15 – 23 a lunii Nisan (27 martie – 4 aprilie 2021), luna ce marcheaza inceputul anului ecleziastic ebraic. Sarbatorit de evrei in fiecare primavara de peste 3.300 de ani, Pesahul simbolizeaza eliberarea din robia egipteana si iesirea din Egipt a evreilor condusi de Moise si cei 40 de ani de peregrinare prin desert. Dincolo de semnificatia ei speciala pentru poporul evreu, sarbatoarea de Pesah are o conotatie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

