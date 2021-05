Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a intra in Cetatea Sighișoara treceai pe sub o barbacana (n.a. – fortificație care protejeaza intrarea unei cetați) și apoi pe sub Turnul cu Ceas, poarta principala a cetații. Este cel mai mare dintre turnurile de aparare și pana in 1575 a fost sediul Primariei, apoi a funcționat ca judecatorie,…

- Data de 22 aprilie relateaza evenimente importante in istoria umanitații, marcate de personalitați care au schimbat cursul istoriei la nivel internațional sau național. In aceasta data s-au nascut personalitați precum Vladimir Ilici Lenin, Immanuel Kant, poeta Veronica Micle, scriitorul Camil Petrescu,…

- Chiar daca pandemia a lovit mai multe sectoare, se pare ca sectorul imobiliar nu a fost atât de lovit, iar oamenii cer prețuri exagertae pentru niște proprietați care se afla într-o stare deplorabila. Un exemplu clar este o…

- Profesorii de istorie avertizeaza: „Nu ne-au distrus istoria și ființa naționala secole de stapaniri straine, dar o pot distruge doua – trei decenii de globalizare prost ințeleasa!“. Este avertismenul unui grup de cadre didactice din județul Alba, specializate pe istorie. Oamenii vor sa atraga atenția…