Stiri pe aceeasi tema

- Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a se desfasoara in perioada 14 - 30 iunie 2022. Astazi are loc prima proba cea de limba si literatura romana. Peste un sfert din elevii care acum 8 ani trebuiau inscrisi in clasa intai nu au mai ajuns la Evaluarea Nationala. Conform situatiei centralizate…

- Potrivit subiectelor la limba romana primite de elevi la Evaluarea Nationala 2022, textele suport, la prima vedere, au fost din „Toate panzele sus”, de Radu Tudoran si „Franturi din viata lui Delavrancea”, de Cella Delavrancea. Pe baza acestora au fost cate 9 cerinte la primul text si 8 pentru al doilea.

- A inceput Evaluarea Naționala 2022 la clasa a VIII-a. Iar elevii care au intrat in salile de examen, marți, 14 iunie, pentru a da proba scrisa la limba și literatura romana au primit subiectele, avand la dispoziție doua ore pentru a redacta raspunsurile. Conform datelor transmise de Ministerul Educației,…

- Astazi, 14 iunie 2022, debuteaza Evaluarea Nationala pentru absolventii claselor a VIII a cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Potrivit ISJ Constanta, la nivelul judetului Constanta s au constituit 120 de centre de examen. Sunt asteptati sa participe la probe 6059 de elevi.Conform Calendarului…

- Peste 155.800 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru a sustine examenul de capacitate. Evaluarea Nationala 2022 incepe astazi, 14 iunie, cu prima proba, cea la Limba si literatura romana.

- Un numar de 155.820 de absolventi ai clasei a VIII-a s-au inscris pentru sustinerea examenului Evaluarea Nationala, sesiunea 14-30 iunie, care va incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, informeaza Ministerul Educatiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2022) se desfașoara in perioada 14 – 30 iunie 2022. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, 155.820 de absolvenți ai clasei a VIII-a au fost inscriși in…

- Elevii din clasele a VIII-a vor susține, maine, prima proba scrisa la simularea examenului de Evaluarea Naționala, la Limba și literatura romana. Simularea examenului de Evaluare Naționala incepe luni, 4 aprilie 2022, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Marți, 5 aprilie 2022, se va desfașura proba…