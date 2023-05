Stiri pe aceeasi tema

- O cisterna cu motorina condusa de un ucrainean s-a rasturnat pe E 85, in judetul Neamt, fiind pericol de explozie. Din autovehicul curge combustibil, astfel ca s-a decis inchiderea circulatiei in zona

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa asigure masurile de securitate la incendiu in cazul unui accident petrecut pe raza comunei Roșiești. Din cauza unei defecțiuni tehnice, un autotren de tip cisterna, incarcat cu gaz, s-a rasturnat intr-o curba. Șoferul mastodontului a povestit ca…