- Politistii au efectuat, joi, sapte perchezitii in municipiul Ploiesti, dar si in alte trei localitati intr-un dosar de proxenetism si talharie, patru persoane fiind retinute. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, din cercetari a reiesit ca, in perioada martie-mai, persoanele…

- Evadatul, pe numele sau Onorel Lupu, a fost prins pe raza comunei prahovene Podenii Noi, el fiind imobilizat de catre localnici, care l-au predat polițiștilor. Acesta, timp de aproape o luna, a intrat in casele oamenilor, manca și apoi lua cu el ce ii cadea in mana. Bieții sateni au fost terorizați…

- Polițiștii ploieșteni, sprijiniți de luptatorii Serviciului Acțiuni Speciale și jandarmi din cadrul Gruparii Mobile, au efectuat, joi dimineața, șase percheziții in cartierul Mitica Apostol, in instrumentarea unui dosar privind furturi din societați comerciale și din locuințe aflate in construcție.…

- O ampla acțiune este in desfașurare in acest moment, pe raza municipiului Ploiești și in orașul Mizil. Acțiunea este organizata la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova și are ca scop creșterea gradului de siguranța publica și prevenirea criminalitații in toate formele…

- In perioada 4-5 aprilie, 11 politisti de la structura de ordine publica si sase jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Salaj, respectiv de la Gruparea Mobila Cluj Napoca, au actionat pe raza Sectiei 3 Politie Rurala pentru prevenirea faptelor antisociale, dar si pentru a combate ilegalitatile…

- „Polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova acționeaza in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din dispozitivul de ordine si siguranța publica. Suntem prezenți in teren pentru prevenirea și combaterea criminalitații și asigurarea respectarii restricțiilor de circulație…

- Politistii au efectuat, miercuri dimineata, sase perchezitii in municipiul Ploiesti, la domiciliile unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni de furt din locuinta prin metoda "pomana", informeaza reprezentantii IPJ Prahova."Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2019 - prezent,…