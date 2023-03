Percheziții ample în dosarul decontărilor false pentru refugiații ucraineni Poliția efectueaza percheziții domiciliare la peste 200 de persoane, dar și la o primarie, in dosarul decontarilor false pentru refugiații din Ucraina. ”Astazi, 31 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramureș, cu sprijinul polițiștilor inspectoratelor de poliție județene Suceava, Bistrița-Nasaud, Cluj, Satu Mare, Salaj, Mureș, Bihor, Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Maramureș, Serviciului Județean Anticorupție Maramureș, Poliției de Frontiera și Secției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

