Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a caștigat meciul cu Universitatea Craiova, scor 3-1, și a caștigat titlul in Banie. Scorul a fost deschis de Universitatea Craiova, in minutul 10, prin Nistor. CFR Cluj a egalat in minutul 36, dupa ce Vinicius a reluat in plasa o lovitura de colț executate de Ciprian Deac. Clujenii trec…

- Ziarul Unirea Al șaselea titlu pentru CFR Cluj! Clujenii raman campionii Romaniei la fotbal, dupa victoria cu CSU Craiova Campioana CFR Cluj va reprezenta Romania in editia 2020-2021 a Ligii Campionilor, urmand sa joace in primul tur preliminar. Universitatea Craiova, locul doi, va evolua in primul…

- CFR Cluj a devenit campioana Romaniei la fotbal dupa ce a caștigat Liga 1 pentru a treia oara la rand. Clujenii au invins cu 3-1 pe CS Universitatea Craiova, intr-un meci jucat pe „Ion Oblemenco”, cu titlul pe masa.

- CFR Cluj a caștigat, luni seara, campionatul de fotbal din Romania, dupa ce s-a impus cu 3-1 (1-1), la Craiova, in fața contracadidatei la titlu, Universitatea.Craiova a deschis scorul prin Nistor (9), insa CFR Cluj a reușit sa egaleze pana la pauza prin Vinicius (36).In partea secunda, CFR Cluj a mai…

- Titlul Ligii I se disputa in aceasta seara. Universitatea Craiova – CFR este meciul care va devide cine va reprezenta Romania in Champions League. Pentru ca UEFA nu a acceptat o derogare a termenului in care Federația Romana de Fotbal trebuie sa trimita reprezentantele in cupele europene, meciul de…

- CFR Cluj a invins, marti, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), formatia FC Botosani, in etapa a IX-a a play-off-ului Ligii I. Clujenii au disputat primul meci, dupa ce 26 de jucatori si membri ai staff-ului, inclusiv antrenorul Dan Petrescu, au fost testati pozitiv cu noul coronavirus, la 18…

- Dupa o intrerupere destul de lunga, Liga 1 de fotbal din Romania ar fi trebuit sa revina in forța, incepand de astazi, vineri 12 iunie. Primul meci al ligii, meciul dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, conform protocolului, trebuia sa se joace fara spectatori. Cea mai proasta veste pentru iubitorii…

- FC Voluntari a invins, miercuri, cu scorul de 2-0 (0-0), echipa FCSB, intr-un meci amical, primul din Romania dupa intreruperea cauzata de pandemia de coronavirus, potrivit news.ro.Potrivit gsp.ro, atacantul macedonean Marko Simonovski si mijlocasul Mihai Capatana au marcat golurile, in repriza…