Pentagonul s-a redeschis accesului după incidentul de securitate provocat de împuşcături semnalate în apropiere Pentagonul si-a redeschis marti accesul, la mai mult de o ora dupa ce si-a inchis sediul in urma unui incident de securitate provocat de impuscaturi auzite in fata uneia dintre intrarile sale unde se afla o statie de autobuz si de metrou, transmite agentia EFE. Foto: (c) JIM LO SCALZO/EPA Unitatea de protectie a Pentagonului, insarcinata cu securitatea cladirii Departamentului de Stat, a anuntat pe Twitter redeschidere accesului in incinta, dar intrarea la metrou ramane inchisa. ''Zona incidentului este sigura'' a asigurat aceasta unitate, in timp ce continua cercetarile. Foto: (c) JIM… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

