- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a fost intrebat, miercuri seara, despre numirea Irinei Alexe, pensionar din MAI, in functia de secretar de stat si a afirmat ca daca pensia speciala pe care o incaseaza aceasta este singura problema, ii va solicita sa renunte la una dintre cele doua. „Sunt convins…

- „Doamna Irina Alexe a fost numita secretar de stat in MAI. Numirea este atribuția prim-ministrului. El este ajutat de un secretar de stat. Atribuțiile unui secretar sunt stabilite de catre ministru. Și evaluarea se face corespunzator. (...) Suntem intr-un Guvern de coaliție. Ministerele au fost negociate…

- Recent, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR a luat decizia sa inghețe pensiile și salariile in anul 2021. Acum, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Raluca Turcan, a facut publice cifrele dezastrului. Sute de mii de romani sunt in aceasta situație! Anunțul a fost facut de ministrul Raluca Turcan,…

- "Timp de un an am nu am permis ca acest Guvern de dreapta care a dus Romania in faliment sa vanda tot din casa! Ne-am batut cu ei in Parlament și am reușit sa stopam vanzarea activelor celor mai profitabile companii de stat: Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Transgaz, CEC și Aeroporturi București. Acum…

- Președintele Klaus Iohannis se intalnește, vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Florin Cițu și miniștrii liberali ai Guvernului, la ora 12:00. Joi dupa amiaza, șeful statului a avut o intalnire cu miniștrii USR-PLUS. Președintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la ora 12.00, cu premierul…

- Miniștrii propuși din Guvernul Florin Cițu au inceput sa fie audiați in comisiile de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului. Pana la sfarșitul zilei, toți cei 21 de membri ai guvernului vor trece prin comisii, iar seara este așteptat votul in plen. UPDATE 12:20: Primul ministru Florin Cițu…