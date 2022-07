Pensiile militare „nu sunt pensii speciale”, iar un soldat profesionist „nu poate fi echivalat cu un muncitor necalificat”

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile militare. Vasile Dincu: Un soldat profesionist nu poate fi echivalat cu un muncitor necalificat Pensiile militare. Vasile Dincu: Un soldat profesionist nu poate fi echivalat cu un muncitor necalificat Vasile Dincu, ministrul Apararii Nationale, a afirmat, vineri, ca pensiile militare nu sunt…

- Pensiile militare nu sunt pensii speciale, a afirmat, vineri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, adaugand in context ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat, informeaza AGERPRES . El a sustinut un discurs in cadrul ceremoniei Academiei Tehnice…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, susține ca pensiile militare nu sunt pensii speciale. El a subliniat ca fac parte din modalitatea prin care tara se pregateste pentru ce este mai rau… „Romanii vor intelege in foarte scurt timp ca militarii au nevoie de respectul demnitatii lor, de salarii…

- Pensiile militare nu sunt pensii speciale, a afirmat, vineri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, adaugand in context ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- In cursul dimineții de vineri, ministrul Apararii Nationale a ținut un discurs emoționant in care a prezentat eroismul și sacrificiile pe care meseria de militar le presupune. Astfel, Vasile Dincu a creat un moment istoric in cadrul ceremoniei Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I”, la Mormantul Ostasului…

- Pensiile militare nu sunt pensii speciale, a afirmat, vineri, ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, adaugand in context ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Pensiile militare nu sunt pensii speciale, a spus ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, adaugand ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat.

- Anuntul a fost facut vineri de ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, care a subliniat ca meseria de soldat profesionist nu poate fi echivalata cu aceea de muncitor necalificat, informeaza Agerpres . „Romanii vor intelege in foarte scurt timp ca militarii au nevoie de respectul demnitatii lor,…