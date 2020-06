Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Noile REGULI privind varsta de pensionare vor intra in vigoare incepand din 1 iulie. Ce schimbari vor fi CNAS spune ca, atat in cazul barbaților, cat și in cazul femeilor, se stabilește pensia pentru limita de varsta in condițiile unui stagiu de cotizare de minimum 15 ani. Noile reguli…

- In ceea ce-i priveste pe barbati, varsta standard de pensionare este de 63 de ani, iar stagiul de cotizare de 34 de ani. CNAS spune ca, atat in cazul barbatilor, cat si in cazul femeilor, se stabileste pensia pentru limita de varsta in conditiile unui stagiu de cotizare de minimum 15 ani. Femeile care…

- Casa Nationala de Asigurari Sociale anunta ca a transferat a doua transa pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, astfel ca beneficiarii isi pot incasa banii de la prestatorii de servicii de plata.

- In aceasta dimineața, Inspectoratul de Poliție din sectorul Rișcani al capitalei a fost informat despre faptul ca un medic din Secția Toxicologica din cadrul Spitalului Clinic ”Sfinta Treime” a decedat. Imediat dupa apel, o grupa operativa s-a indreptat pe adresa instituției medicale, unde a depistat…

- CHIȘINAU, 13 mai – Sputnik. Cabinetul de miniștri a avizat pozitiv un proiect care prevede ca judecatorii care au atins varsta de 55 de ani și confirma vechimea in munca in funcție de magistrat au dreptul la pensie pentru vechime in munca in proportie de 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare…

- CHIȘINAU, 12 mai – Sputnik. Aproape 11 mii de persoane au solicitat dreptul de ajutor de șomaj in perioada starii de urgența. © Sputnik / Miroslav Rotari Ajutorul de șomaj de 2.775 de lei: Cine va beneficia de el – precizari oficiale Potrivit informațiilor prezentate de Casa Naționala de Asigurari…