Pence: Lumea trebuie să rămână unită împotriva negării Holocaustului şi împotriva Iranului Vicepresedintele american Mike Pence le-a cerut joi celor aproape 50 de lideri mondiali adunati la Ierusalim sa asigure ca un alt Holocaust "nu s-ar mai intampla niciodata" si sa ramana uniti impotriva Iranului, informeaza DPA.



"Astazi ne amintim ce se intampla cand cei neputinciosi striga dupa ajutor, iar cei puternici nu raspund", a declarat el. "Trebuie sa fim pregatiti sa infruntam si sa demascam valul de antisemitism care alimenteaza ura si violenta in toata lumea", a adaugat vicepresedintele SUA.



"In acelasi spirit, trebuie sa fim puternici impotriva (...) unui guvern… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, la sosirea joi in sala unde urma sa inceapa forumul dedicat comemorarii victimelor Holocaustului, la Ierusalim, a dat mana cu printul Charles al Marii Britanii, cu presedintele francez Emmanuel Macron, dar a trecut pe langa vicepresedintele american Mike Pence, fara…

- Klaus Iohannis efectueaza efectueaza zilele acestea o vizita in Israel, cu prilejul participarii la cea de-a cincea editie a acestui forum dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - "Remembering the Holocaust,…

- Aurul a depașit 1.500 dolari/uncie iar piețele globale au urcat la niveluri record, pe fondul optimismului sfarșitului de an, stimulate de speranțele finalizarii fazei unu a conflictului comercial dintre China și SUA și de anunțurile autoritaților chineze, relateaza Reuters.Președintele Donald…

- Administratia americana intentioneaza sa-si consolideze prezenta militara in Orientul Mijlociu si sa-si dubleze intaririle anuntate in aceasta regiune, cu scopul de a raspunde amenintarii iraniene, dezvaluie cotidianul Wall Street Journal (WSJ), relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Astfel, numarul…

- Gabriela Firea a declarat ca, in urma CEx de marți seara, nu ar trebui ca PSD sa se imparta in doua sau trei echipe pentru ca acest lucru ar fragiliza echipa social-democraților. Primarul general al Capitalei a precizat ca nu trebuie repetate greșelile facute in alte „epoci”, anunța MEDIAFAX.„Cred…

- Peste 20 de sefi de stat sunt asteptati sa ia parte la un eveniment de comemorare a Holocaustului, cu prilejul implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de exterminare de la Auschwitz, a anuntat miercuri presedintele israelian Reuven Rivlin, transmite dpa. Presedintii Rusiei, Frantei, Germaniei,…

- Statele Unite au indemnat joi comunitatea internationala sa ia masuri ”dure” prin care sa exercite presiuni asupra Iranului, care si-a reluat activitatile de imbogatire a uraniului intr-o uzina subterana, in urma deciziei de a-si reduce si mai mult angajamentele asumate prin Acordul de la Viena din…

- Vicepresedintele american Mike Pence a acuzat joi China de ”ingradirea drepturilor si libertatilor” din Hong Kong, in cadrul unor critici ample aduse comportamentului Beijingului, insistand insa ca Statele Unite nu doresc confruntarile sau ”decuplarea” insulei de principalul sau rival economic. In acelasi…