Stiri pe aceeasi tema

- Strugurii fac parte, fara dar și poate, din cele mai indragite fructe de la noi, mai ales in condițiile in care pot fi baza unor preparate precum compot sau prajituri ori tarte. De obicei, strugurii se mananca proaspeți, in starea lor inițiala, insa ulterior boabele acestora sunt adesea conservate pentru…

- Quinoa are o valoare nutritiva deosebita, fiind in același timp și un aliment foarte simplu de preparat. Cum se fierbe și care sunt cele mai bune preparete cu quinoa poți vede mai jos, unde ți-am pregatit o lista cu preparate gustoase pe care le poți pregati in orice moment al zilei.

- Astazi ne-am gandit sa iți facem cunoscute cateva rețete de gofre delicioase pe care sa le pregatești acasa, la micul dejun sau in orice moment al zilei. Așa ca nu mai trebuie sa iți faci griji, noi iți vom prezenta toți pașii pentru cele mai bune vafe.

- Naționala de volei feminin a Romaniei a pierdut și al treilea meci al grupei D de la Euro 2021, scor 1-3 (12-25, 27-25, 17-25, 14-25), in fața naționalei Olandei. Denisa Ionescu, centrul naționalei, spune ca echipa Romaniei trebuie sa fie mai constanta, sa joace așa cum a facut-o cu Turcia și Olanda…

- Retete de smoothie rapide, simple si delicioase : Limonada cu menta Ingrediente: 6 lamai, 1/2 ceasca de miere de albine, 1 ceasca de frunze de menta proaspete, 6 cani cu apa. Daca nu doriti sa simtiti pulpa de la lamaie, puteti sa le storceti lamaile inainte de a le pune in blender. Se amesteca zeama…

- Federația Neguvernamentala Antidrog in parteneriat cu CIADO Romania, au realizat in perioada 15 – 25 iulie, sondajul “Drogurile si perceptia publica 2021!” Ultimul sondaj a fost realizat de CIADO Romania in anul 2019. Partea studiului pentru segmentul persoane adulte/parinti, a fost realizat cu sprijinul…

- In general, gustarile dulci preparate in casa sunt unele dintre cele mai delicioase, dar bineințeles și cele mai sanatoase. Duceața de coacaze negre poate fi realizata sub instrucțiunile mai multor rețete, așa ca iata care sunt ingredientele necesare pentru a prepara duceața de coacaze tradiționala,…

- Cluj-Napoca ar avea cea mai performanta administrație din Romania, in acest an peste cea din Oradea. La fel de interesant este ca alte doua orașe, Turda și Dej, sunt pe locurile 5, respectiv 10 in clasamentul urbanizehub.ro.Portalul nu are nicio persoana la contact,Datele pe fonduri europene au fost…