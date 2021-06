Ieri, 16 iunie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis de Judecatoria Baia Mare pe numele unui barbat de 30 de ani din Baia Mare. Acesta este condamnat la o pedeapsa de 1 an inchisoare pentru comiterea infractiunii de furt. Barbatul a fost depus in Penitenciarul Baia Mare.