Stiri pe aceeasi tema

- Zece magistrați de la mai multe instanțe din țara au fost eliberați din funcție, marți 24 decembrie, printr-un decret semnat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Printre magistrații eliberați din funcție se afla și un judecator de la Curtea de Apel Alba Iulia. Mai exact, cei zece magistrați au…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 20 decembrie a.c., decretele de numire in funcția de judecator sau procuror a candidaților care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada 28 martie – 8 iulie 2019.Citește și: Adriana Saftoiu face PRAF conducerea…

- Consiliul Judiciar Suprem al Bulgariei a votat din nou joi pentru numirea lui Ivan Gesev ca procuror-sef, anuland o cerere a presedintelui de reconsiderare dupa protestele populare ca prin aceasta masura nu se va face mai nimic pentru a combate coruptia la nivel inalt, potrivit Agerpres.Magistratii…

- "Va urma un audit extern al structurilor care se afla in subordinea Guvernului si, intr-o perioada de timp de doua luni, maxim trei luni, vom veni cu etapa a doua a restructurarii Guvernului, care vizeaza agentii, autoritati, oficii, tot felul de structuri care sunt in subordinea unor ministere,…

- "Am semnat a doua transa, am eliberat din functie cred ca aproape 40 de secretari de stat PSD. Maine voi continua. Sigur ca trebuie pregatite deciziile, trebuie analizata baza legala si trebuie sa semnez. Daca as fi putut mai repede, i-as fi eliberat mai repede", a declarat premierul Ludovic Orban.…

- Premierul tunisian Youssef Chahed i-a demis pe miniștrii de Externe și al Apararii în urma unor discuții cu noul președinte Kais Saied, se arata într-un comunicat publicat pe site-ul prezidențial, scrie Mediafax, citând Reuters. Chahed l-a numit pe ministrul Justiției, Karim…

- Premierul britanic Boris Johnson nu va permite parlamentului de la Londra sa modifice acordul pentru Brexit, a avertizat luni purtatorul sau de cuvant, citat de Reuters. Parlamentarii au refuzat sa voteze...