- Celine Dion, in varsta de 51 de ani, este o artista extrem de apreciata iar in plan profesional ii merge bine parca din totdeauna, insa viața ei de familie a luat o turnura nefericita atunci cand cel care i-a fost soț dar și manager, Rene Angelil, s-a stins din viața in urma luptei cu cancerul. […]

- Nora ar fi destramat familia, dupa ce ar fi inceput o relație cu... socrul ei. Cele care fac aceasta acuzatie sunt chiar cumnata si soacra femeii. Cele doua sunt extrem de revoltate ca nora nu a parasit casa, dupa ce iubitul ei a incetat din viața.

- Cea mai lunga casnicie din Romania ar fi durat 147 ani. Soții Iovas și Sara Rovin ar fi trait aproape un secol și jumatate impreuna, iar diferența de varsta intre cei doi ar fi fost de opt ani. Ei ar fi fost pictați de mai mulți artiști, unul dintre tablourile lor ajungand intr-o manastire.

- La doua luni si jumatate dupa moartea lui Razvan Ciobanu, in urma unui accident rutier, s-a inregistrat dosarul cu numarul 18869/4/2019. Acesta a avut ca obiect "incuviintare executare silita DOSAR EXECUTARE NR.3650/2019". Razvan Ciobanu figureaza ca debitor, iar creditor apare o firma de…

- Raluca Moianu a trecut printr-o perioada dificila in vara anului trecut, dupa ce sotul ei, comentatorul sportiv, Marius Ancuta, a murit. Raluca Moianu i-a fost alaturi soțului sau in cele mai grele momente. Marian Ancuța a fost diagnosticat cu cancer și s-a luptat pana in ultimul moment cu diagnosticul…

- Celine Dion nu iși dorește o relație amoroasa, insa duce lipsa unor lucruri pe care un iubit le face de obicei. Cantareața de 51 de ani nu este inca pregatita de o relație, la trei ani dupa moartea soțului ei Rene Angelil. Ea a spus in cadrul emisiunii TV ‘Today’, conform contactmusic.com: „Nu ies la…

- Au trecut trei ani de la moartea soțului sau, Rene Angelil, iar Celine inca simte ca nu este pregatita pentru o relație. Cu toate acestea, artista a declarat ca-i este dor de atingerea unui barbat.