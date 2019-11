Stiri pe aceeasi tema

- Confruntat de patru zile cu manifestatii de o amploare inedita in Columbia, presedintele Ivan Duque a demarat duminica cu alesi locali o "mare discutie nationala" pe care a promis sa o extinda la "diferite sectoare sociale", pentru a incerca sa calmeze aceasta revolta, transmite AFP potrivit Agerpres…

- Posibila blocare a investitilor derulate prin Fondul de Dezvoltare si Investitii ar putea afecta proiectele incepute in judetul Maramures, iar in situatia in care ar fi inghetate finantarile, autoritatea...

- Iranul a anuntat sambata ca a transmis oficial tarilor riverane Golfului proiectul sau de secritate si cooperare regionala, prezentat in septembrie la ONU, potrivit France Presse. Presedintele iranian, Hassan Rouhani, "a trimis textul integral al acestui proiect conducatorilor" tarilor din Consiliul…

- Printesa Haya, care a absolvit prestigioasa Universitate Oxford, a fugit in luna mai din Emiratele Arabe Unite si a cerut justitiei britanice sa emita un ordin de protectie impotriva sotului sau, cu care se afla in proces de divort pentru violenta domestica.Haya s-a casatorit cu seicul…

- Agentia Romana de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid) este, incepand din 22 octombrie, membra a Retelei Europene a Practicienilor in domeniul cooperarii pentru dezvoltare. Noul statut de membru reprezinta pentru RoAid o oportunitate de colaborare si dezvoltare de parteneriate cu alte…

- Tot mai multi savanti si-au manifestat convingerea ca nu suntem singuri in univers, desi pana acum ipoteticele civilizatii extraterestre par sa evite contactele cu omenirea. Printre acestia, se numara oameni de stiinta de la NASA, profesori universitari renumiti si astrofizicieni importanti.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, spune ca ascunderea dupa alegerile anticipate, de fapt, "denota faptul ca nu au program de guvernare, ca le e frica in perioada urmatoare sa guverneze aceasta tara". "Nu ne e frica de anticipate", afirma ea.