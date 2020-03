Pauză în baschetul constănţean. BC Athletic şi CS Phoenix-Ştiinţa şi-au întrerupt activitatea In aceasta perioada, in care sportul constantean a intrat in pauza totala, din cauza raspandirii virusului Covid-19, echipele constantene de baschet si-au stabilit si ele programul pe care il vor avea cel putin pana la data de 31 martie. Baschet Club Athletic Constanta si-a intrerupt activitatea, jucatorii fiind lasati sa plece acasa si sa se pregateasca individual pana ce va trece perioada de criza. Ultimul meci pe care BC Athletic ar fi trebuit sa il dispute este cel cu CSM Sighetu Marmatiei ... Citeste articolul mai departe pe cugetliber.ro…

