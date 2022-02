Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu vrea sa plece din Romania, dar nu definitiv. Vedeta și soțul ei se gandesc sa locuiasca o perioada in țara, iar o perioada in America. La inceput de 2022 au planuri mari impreuna. Oana Zavoranu și Alex Ashraf sunt casatoriți din 2016. De atunci, cei doi soți sunt de nedesparțit, fac echipa…

- Oana Roman a luat pe toata lumea prin surprindere, ieri, asta dupa ce le-a povestit fanilor ca nu se simte deloc bine și are dureri groaznice. Vedeta nu a mai stat pe ganduri, astfel ca s-a dus imediat la spital pentru a vedea cu ce probleme de sanatate se confrunta. Iata cum se simte in aceste momente!

- Corina Caragea a trecut printr-o sperietura de zile mari. Vedeta este o mare impatimita a vacanțelor, așa ca a ales sa iși petreaca ziua de naștere intr-o locație de lux, preferata de mulți romani. Cu toate acestea, ea nu se aștepta sa aiba parte de o surpriza neplacuta din partea angajaților hotelului.…

- Oana Moșneagu, in varsta de 31 de ani, a devenit cunoscuta publicului larg odata cu apariția in serialul „Adela”, difuzat la Antena 1. Actrița a scos la iveala un amanunt mai puțin știut din viața ei. Oana a recunoscut intr-un interviu acordat revistei VIVA! , la a existat un moment important in viața…

- Dana Rogoz are 36 de ani și este mama a doi copii, Vlad, in varsta de 7 ani și Lia, in varsta de un an și jumatate. Vedeta a postat un mesaj in mediul virtual, unde a vorbit despre cum o surprinde fiul ei, de fiecare data. „Mi s-a intamplat de multe ori sa am senzatia ca Vlad e mai matur decat mine,…

- In varsta de 62 de ani, Neti Sandu e una dintre cele mai cunoscute astroloage din Romania. De ani de zile prezinta horoscopul la Pro TV, dar puțini dintre fanii ei ii cunosc povestea, puțin știu cum aceasta a inceput sa studieze astrologia. Invitata in podcastul lui Horia Brenciu de pe Youtube, Neti…

- Elena Gheorghe se mandrește cu o cariera de invidiat in industria muzicala, insa cu toate acestea, vedeta a marturisit recent ca exista cateva lucruri de care a profitat la maxim pentru a atinge succesul. Astfel, vedeta a rupt tacerea și a dat totul din casa despre cariera sa muzicala, dezvaluind ce…

- Lucrurile pe scena politica se mișca destul de greu, iar guvernul care ar fi trebuit sa fie anunțat cel tarziu astazi – conform previziunilor de saptamana trecuta – se mai lasa așteptat. Totuși, este necesara o rectificare bugetara pentru a putea fi platite unele salarii, cum ar fi cele ale angajaților…