- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, afirma ca partidul sau a dorit si prinderea supraimozitarii pensiilor speciale, a veniturilor salariale foarte mari si a supraprofitului generat de pandemie in pachetul de masuri fiscale adoptate de Coaliție, insa colegii de guverare de la PNL s-au opus.

- PSD va propune, in cadrul coalitiei, supraimpozitarea cu 40% a sumelor din veniturile salariale din sistemul bugetar care depasesc salariul presedintelui Romaniei, supraimpozitarea in doua trepte a pensiilor speciale, sistem progresiv de deduceri pentru salariile sub 4.500 de lei, contributie pentru…

