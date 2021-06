Paul Anton, propus la FCSB: „Au nevoie de el! Le va face jocul”

Stiri pe aceeasi tema

- Sa vezi și sa nu... crezi! Un fost greu din fotbalul romanesc, prins in flagrant! Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri monede din Romania, l-au surprins in timp ce iși incerca norocul la pariuri pe cel care a condus destinele cluburilor Rapid si Dinamo. Imagini de senzație cu Dinu Gheorghe!

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre declarațiile date de Gheorghe Mustața, liderul Peluzei Nord. Omul de afaceri s-a aratat deranjat declarațiile facute de liderul fanilor, care a cerut demisia lui Mihai Stoica și care i-a reproșat lui Becali ca nu ține cont de parerea fanilor. Gigi Becali,…

- Antrenorul Dusan Uhrin a fost nemultumit de faptul ca a fost intrebat, dupa eliminarea din Cupa Romaniei, daca mijlocasul Paul Anton va continua la Dinamo. Tehnicianul ceh considera ca echipa lui a jucat bine, dar a marcat cu noroc golul care a dus returul semifinalelor la loviturile de departajare,…

- Paul Anton (30 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a comentat eliminarea din Cupa Romaniei. Dinamo a caștigat manșa retur a semifinalelor cu Astra, 1-0, dar a pierdut la loviturile de departajare, scor 4-5. Cronica manșei retur, AICIIn cealalta semifinala joaca maine, de la 20:30, Viitorul Pandurii și…

- Astra și Dinamo au remizat, 0-0, in prima etapa a play-out-ului din Liga 1. Paul Anton (29 de ani), mijlocașul „cainilor”, are incredere ca formația din Ștefan cel Mare va evita in cele din urma retrogradarea. Toate detaliile despre Astra - Dinamo, AICI! „E un nou inceput, eu zic ca e un rezultat corect,…

- Florin Bratu, fostul antrenor al lui Dinamo, a aflat in direct la TV ca noul tehnician al „cainilor” este Dusan Uhrin jr. Dusan Uhrin jr. e noul antrenor al lui Dinamo! Tehnicianul de 53 de ani il inlocuiește pe Gigi Mulțescu, care a demisionat dupa infrangerea cu Astra, 0-1, din semifinalele Cupei…

- Gigi Mulțescu (69 de ani) și-a dat demisia de la Dinamo, dupa 0-1 cu Astra in Cupa Romaniei, și va fi inlocuit de cehul Dusan Uhrin (53 de ani). La interviul de la finalul partidei, mijlocașul Paul Anton (29 de ani) a fost surprins de decizia lui Gigi Mulțescu, acesta afland de la reporteri de faptul…

- CSA Steaua a câștigat sâmbata meciul din etapa a XII-a a Ligii a 3-a împotriva celor de la Progresul Spartac, scor 2-0. În clasamentul actual al seriei a patra, Steaua București și FCSB 2 se vor întâlni cel mai probabil în barajul pentru promovare. ​Roș-albaștrii…