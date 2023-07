Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști locali au fost agresați astazi, in zona Balcescu din Timișoara. Cand au luat la intrebari o femeie care parea ca cerșește, polițiștii locali s-au trezit atacați de doi barbați. „O patrula de polițiști locali, aflați in serviciu in aceasta dimineața, in jurul orei 09:00, in Piața Nicolae…

- Un barbat care avea la el substanțe ce pareau a fi din categoria celor psihoactive a fost depistat de polițiștii locali deplasandu-se haotic, pe carosabil, printre mașini in zona Iosefin din Timișoara. Barbatul a fost adus la sediul Poliției Locale, unde și-a revenit.

- Politistii locali din Timisoara au dat 13 amenzi ieri pentru depozitarea de gunoaie langa pubele in zona Aleea Poieniței – Titulescu – Barițiu. Pe Aleea Poieniței – Str. Transilvania acestia au gasit o depozitare masiva de deșeuri, fiind identificate trei persoane care au depozitat acolo resturile,…

- Bucurie mare, joi, la Gradinița Nikolaus Lenau – structura Franz Lukas din Timișoara. Polițiștii locali i-au vizitat pe micuții de acolo și i-au invațat cum sa circule in siguranța. Cei mici au avut chiar ocazia sa se joace cu echipamentul oamenilor legii.

- Timișoara, 29 aprilie 2023 – Timp de doua zile, Domeniul Regal de la Savarșin gazduiește festivalul Suflet de Romania, eveniment care incurajeaza gospodarii sa se conecteze la comunitate și ajuta locuitorii acestei țari sa descopere micii producatori locali, tradițiile și obiceiurile autentice ale satului…

- Barbat care livra mancare prins de polițiștii locali cu autovehiculul in zona pietonala, circuland cu permisul suspendat. Polițiștii locali aflați in patrulare au depistat un conducator auto care a patruns cu autoturismul in zona pietonala a municipiului Timișoara, mai exact pe strada Victor Vlad Delamarina.…

- Un șofer cu permisul suspendat a fost prins de polițiștii locali din Timișoara in timp ce staționa cu mașina in zona pietonala. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca aștepta sa fie gata comenzile de la un restaurant din zona pentru a le livra clienților. In acest caz au fost sesizați inclusiv polițiștii…

- Un barbat care care l-a injunghiat pe un altul cu o foarfeca, in zona capului, miercuri seara, intr-un cartier central din municipiul Timisoara, a fost depistat de politistii locali intr-un alt cartier si a fost predat politistilor Sectiei 1 pentru continuarea cercetarilor, potrivit Agerpres.Politistii…