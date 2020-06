Stiri pe aceeasi tema

- Alte patru persoane au murit din cauza noului coronavirus, bilantul total ajungand la 1.270, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Una dintre persoanele decedate, un barbat in varsta de 45 de ani, era asistent social la Caminul de batrani ‘Sf. Spiridon’ din Galati. * Deces 1267 – Femeie,…

- Autoritațile au confirmat inca trei decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Astfel, pana sambata seara, in Romania bilantul total al victimelor a ajuns la 1.176 de persoane, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Deces 1.174 Femeie, 74 ani, județ…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat in aceasta dimineața alte patru decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total ajunge la 1.170. Deces 1167 – Barbat, 89 ani, județ Sibiu. Data confirmare: 05.05.2020. Data deces: 22.05.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 13 noi decese la pacienți cu COVID-19. Bilanțul morților in Romania a ajuns sambata dupa-amiaza la 1094. Deces 1082 Barbat, 86 ani, județ Alba. Data confirmare: 15.05.2020. Data deces: 16.05.2020. Comorbiditați: cardiopatie ischiemica, insuficiența cardiaca,…

- Un numar de șase decese survenite in urma complicațiilor provocate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) au fost anunțate in aceasta dimineata de catre Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Astfel, bilantul in Romania a ajuns la 945 de morți. Deces 940 Barbat, 86 ani, județ Vaslui. Data confirmare:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese in randul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul morților a ajuns la 936 in Romania. Deces 930 Barbat, 69 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 14.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditați:…

- Ziarul Unirea 3 noi DECESE provocate de infecția cu COVID-19: Bilanțul național ajunge la 926 Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 926 Deces 924 Barbat, 82 ani, județ Mureș Data confirmarii: 02.05.2020. Data deces:…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…