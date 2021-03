Eveniment Patru barbați din Buzescu, cercetați pentru distrugere și lovire sau alte violențe, reținuți de polițiști martie 3, 2021 11:01

Patru barbați cu varste cuprinse intre 19 și 30 de ani, domiciliați in Buzescu, au fost reținuți de oamenii legii și sunt cercetați pentru distrugere și lovire sau alte violențe, dupa ce in noaptea de luni spre marți au vandalizat mai multe mașini parcate in diferite zone ale municipiului Alexandria și au lovit, cu un obiect dur, un barbat care se afla pe strada București din reședința de județ, transmite Poliția Teleorman.

„Activitatea infracționala…