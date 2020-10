Stiri pe aceeasi tema

- In afara Simonei Halep, calificata deja in optimile ultimului Grand Slam al anului, Romania mai are alte doua jucatoare pe tabloul feminin de la Paris, ambele urmand sa joace azi meciurie din turul 3.

- Patricia Țig (26 de ani și 59 WTA) s-a calificat ieri in turul al treilea la Paris, dupa ce a trecut de Christina Mchale cu 6-4, 6-3 Jucatoarea din Romania a facut un meci precis in turul al doilea și a reușit sa-i anihileze jocul adversarei sale, mult mai obișnuita cu turneele de Mare Șlem. Patricia…

- Irina Bara, 25 de ani, locul 142 WTA, s-a calificat, joi, in runda a treia a turneului Roland Garros, dupa ce belgianca Alison van Uytvanck, 26 de ani, a 65-a jucatoare de tenis a lumii, a abandonat la scorul de 6-1, 4-0 si 30-0 pentru reprezentanta noastra, informeaza Agerpres.Bara, care se afla pentru…

- Romania este sigura de prezenta a cel putin unei sportive in turul trei de la Roland Garros, Simona Halep si Irina Begu duelandu-se in al doilea tur pe zgura pariziana. Meciul va avea loc astazi in jurul orei 16.

- Monica Niculescu este prima jucatoare din Romania care a parasit Rland Garros-ul in acest an. „Moni” a cedat in trei seturi meciul disputat impotriva americancei Collins, scor 6-2, 2-6, 1-6, dupa ce a facut un prim set de laudat. Startul de meci a fost unul fantastic. Monica a servit perfect si a replicat…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep ocupa, saptamana aceasta, locul 2 in clasamentul WTA, dat, ieri, publicitatii. Constanteanca participa, in aceste zile, la turneul de Grand Slam de la Roland Garros, iar daca va cuceri trofeul, o va depasi pe australianca Ashleigh Barty, liderul WTA din ianuarie 2019,…

- Simona Halep implineste, duminica, 29 de ani, si isi sarbatoreste ziua de nastere la Paris, unde va evolua in primul tur la Roland Garros, cu jucatoarea spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 70 WTA, informeaza news.ro.Meciul dintre Halep, numarul 2 mondial si favorita 1, si Sorribes Tormo este…

- Jucatoarea de tenis Patricia Tig, locul 88 mondial, a acces in turul doi la turneul de la Istanbul, cu premii de 275.000 de dolari.Tig a invins-o in runda inaugurala pe Olga Danilovic, din Serbia, locul 174 mondial, venita din calificari, scor 6-3, 7-5. Meciul a durat o ora si 57 de…