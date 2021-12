Stiri pe aceeasi tema

- Slujba de Craciun de la Catedrala Patriarhala Foto. trinitas.ro Câteva sute de persoane au asistat, în aceasta dimineața, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhala din București. Slujba s-a desfașurat în condițiile impuse de pandemie, atât în ceea…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, spune ca dreapta credinta, rugaciunea fierbinte si viata curata sunt „cele mai pretioase” daruri pe care i le oferim lui Hristos nu numai la Craciun, ci tot timpul vietii noastre crestine, el indemnand la oferirea de daruri copiilor, bolnavilor, batranilor,…

- Masura a fost luata pentru respectarea normelor sanitare recomandate de catre autoritati in contextul pandemiei de COVID-19.In Catedrala Patriarhala din Bucuresti, slujbele de Craciun si Anul Nou vor fi oficiate conform urmatorului program: - sambata, 25 decembrie, intre 9,30 si 12,30, va fi oficiata…

- In prima sa scrisoare pastorala de Craciun din anul 1939, la inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, Patriarhul Nicodim Munteanu ii indeamna pe credincioși ca in vremuri de neliniște și nesiguranța sa iși aminteasca de peștera din Betleem, intrucat numai prin Cel nascut in ea vom gasi scaparea,…

- In Duminica dinaintea Nasterii Domnului a fost citit textul evanghelic de la Matei care prezinta Genealogia Mantuitorului. „Aceasta Evanghelie ne arata ca mai avem cateva zile pana la Craciun și ne indeamna sa vedem cum s-au pregatit generațiile de-a lungul istoriei și in mod desavarșit, Maica…

- Evanghelia Duminicii dinaintea Nasterii Domnului (a Sfintilor Parinti dupa trup ai Domnului) Matei 1, 1-25„Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a nascut pe Isaac; Isaac a nascut pe Iacov; Iacov a nascut pe Iuda si pe fratii lui; Iuda a nascut pe Fares si ...