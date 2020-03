Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Chiril, le-a cerut duminica aceasta credinciosilor sa nu se duca la biserici din cauza riscului de propagare a coronavirusului, informeaza Agerpres. „Sa ne abtinem sa mergem la biserica. N-as fi spus niciodata asa ceva daca nu am fi avut exemplul surprinzator si sfant…

- Papa Francisc a rostit un mesaj emotionant la inceputul Liturghiei celebrata in aceasta dimineata in biserica Sf. Marta, unde s-a rugat pentru cei care sufera in aceasta perioada de coronavirus. "Ma gandesc la multa lume care plange: oameni izolati, oameni in carantina, varstnici singuri, oameni in…

- Isteria declansata de noul coronavirus in Rusia este rezultatul unor informatii provocatoare false venite din strainatate, a declarat miercuri presedintele rus, Vladimir Putin, intr-o reuniune cu membri ai guvernului de la Moscova, potrivit DPA, TASS si RIA Novosti.Potrivit FSB (Serviciul…

- Ministerul de Externe de la Moscova a respins, joi, acuzatiile Georgiei privind comiterea unui atac cibernetic masiv, informeaza agentia RIA Novosti."Rusia nu a planuit si nu planuieste sa se implice in niciun fel in afacerile interne ale Georgiei", a declarat Andrei Rudenko, adjunct al ministrului…

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului federal), sustine ca economia rusa s-a prabusit in secolul XX din cauza faptului ca Rusia "a hranit" timp de 70 de ani republicile URSS, care au iesit in 1991 din componenta Uniunii Sovietice, transmite agentia de presa…

- Un deputat de la Moscova este convins ca vremea neobisnuit de calda din aceasta iarna in Rusia nu este o simpla intamplare, ci o consecinta a unui atac cu „arma climatica“ venit din partea Statelor Unite, transmite RIA Novosti, o agentie de presa controlata de Kremlin.

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american "hazardat" ce va fi urmat de "amplificarea tensiunilor in regiune", informeaza Reuters si AFP. "Asasinarea lui Soleimani (...) constituie o miscare riscanta ce…