- Academia De Hochei „Szekelyfoldi Jegkorong Akademia" are placerea de a va invita duminica, 14 februarie 2021 de la ora 13:00, la inaugurarea primului patinoar artificial acoperit din județul Mureș. Evenimentul va avea loc in Sangeorgiu de Mureș, strada Plutelor nr. 2, colț cu strada Petofi Sandor, intrarea…

- Miercuri, 10 februarie 2021, Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea sarbatoreste Ziua Internationala a Cititului Impreuna – ZICI – 2021, proiect initiat de Asociatia Citim Impreuna Romania (CIR) si derulat la nivel national. Inaugurat in anul 2010, de catre Asociația „LitWorld”,…

- Asociatia taraneasca Eco Ruralis, impreuna cu Academia de la Geneva, organizeaza marti webinarul privind oportunitatile si obstacolele in implementarea Dreptului la Seminte conform Declaratiei ONU pentru Drepturile Taranilor si ale altor persoane care lucreaza in mediul rural in Romania. …

- Vladimir Putin deține un imens palat pe un domeniu de 7.000 de hectare la malul Marii Negre, dezvaluie principalul sau opozant, Alexei Navalnii. Valoarea proprietații depașește un miliard de euro și ar fi fost fost finanțata de marii oligarhi ruși, toți dependenți de Putin, se arata intr-un amplu material…

- In dotarea I.S.U. Maramureș a intrat de luni, 28 decembrie, un nou utilaj, un “vehicul utilitar pentru stingerea incendiilor”- UTV. Utilajul, cu tracțiune 4X4, este destinat intervențiilor in zone impadurite, pe teren acoperit cu zapada, precum și pe alte categorii de teren greu accesibil. ”UTV-ul este…

- Social Primaria Alexandria – documente necesare pentru prelungirea contractelor de inchiriere aflate in derulare pentru teren garaj/ copertine/ teren parcare decembrie 14, 2020 13:33 Avand in vedere numarul mare de cetațeni interesați de prelungirea contractelor aflate in derulare pentru teren…

- Doi zimbri au fost filmați in mediul lor natural, in Parcul Natural Vanatori Neamț, in timp ce se luptau pe un teren acoperit un zapada. "Un adevarat fight club", așa au numit imaginile reprezentanții Romsilva, care a facut publice imaginile.

- Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, si fosta sa sotie, Adina, au acoperit cauțiunea de 1 milion de euro, impusa de procurorii DNA. Cei doi ar fi depus o parte din bani in numerar și ar fi oferit pentru diferența garantii imobiliare. Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, garantiile…