Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Robu a oferit, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii despre stadiul proiectului privind realizarea salii polivalente de 16.000 de locuri. Astfel, edilul-șef a anunțat ca sunt șanse ca in luna februarie a acestui an sa fie scos la licitație studiul de fezabilitate,…

- Nicolae Robu continua sa fie foarte activ pe Facebook, unde le și raspunde destul de frecvent internauților care ii sesiseaza diferite probleme cu care se confrunta in Timișoara. Ieri, un cetațean i-a semnalat edilului-șef, printr-un comentariu, faptul ca „din centrul orașului pana in Calea Șagului,…

- Aflat probabil in minivacanta de Craciun, primarul Nicolae Robu nu se mai opreste din convocat sondaje cu raspunsuri gata oferite pentru fanii sai selectati de pe Facebook. Unul dintre acestea se refera la viitoarea sala polivalenta pe care Compania Nationala de Investitii ar urma sa o ridice la Timisoara.…

- Primaria Ramnicu Valcea a depus la Compania Nationala de Investitii proiectul construirii a doua bazine de inot didactice in zona Ostroveni. Acestea urmeaza sa fie construite in incinta Strandului si in zona Nord, in curtea Colegiului Energetic. Bazinele se vor realiza dupa un proiect-tip si vor avea…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, insista ca lucrarile la noua sala polivalenta a orasului vor demara in cursul anului viitor, dar fara sa aiba vreo garantie in acest sens. Singura certitudine in acest proiect este ca cei de la Compania Nationala de Investitii au realizat studiul de fezabilitate al…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a initiat un sondaj de opinie pe Facebook, dupa ce a interzis difuzarea de manele in spatiul public. El intreaba cetatenii daca sunt de acord cu masura lui. ”Ieri am interzis interpretarea/difuzarea de manele in aer liber pe domeniul public in Timisoara, precum si…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a revenit sambata cu precizari, spunand ca nimeni nu poate interzice manelele in democrație, dar ca timișorenii au nevoie de aprobarea primariei pentru a asculta acest gen medical in locurile publice. Nicolae Robu a publicat pe pagina lui de Facebook mai multe "CLARIFICARI…

- „S-a intamplat firescul, a prevalat rațiunea și eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timișoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata ființa”, a scris Robu pe Facebook. Edilul-șef nu a spus daca a batut palma cu PSD, dar susține ca astfel de obiective trebuie rupte de jocurile politice…