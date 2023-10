Participarea secretarului de stat Traian Hristea la Reuniunea Ministeriala UE - Consiliul de Cooperare al Golfului

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ceh de externe, Jan Lipavsky, a anuntat ca a mers in Israel marti, afirmand ca este primul responsabil politic strain care a facut acest lucru dupa atacul Hamas asupra Israelului, noteaza AFP. „Am vrut ca aceasta vizita sa confirme ca Republica Ceha sprijina pe deplin Israelul”, a declarat…

- Uniunea Europeana si Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au pledat marti, intr-o reuniune a ministrilor lor de externe in capitala Omanului, Muscat, pentru 'un sprijin financiar durabil' in favoarea palestinienilor, transmite AFP.UE si CCG 'au subliniat importanta unui sprijin financiar durabil…

- Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea a efectuat, in perioada 5 6 octombrie 2023, o vizita de lucru in Nigeria. Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea a efectuat, in perioada 5 6 octombrie 2023, o vizita de lucru…

- Ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a participat marti, 26 septembrie 2023, la reuniunea Consiliului Permanent consolidat al OSCE, organizata in format hibrid, alaturi de ministrii afacerilor externe ai statelor membre ale UE, adjunctul secretarului de stat al SUA,Victoria Nuland, si Secretarul…

- Secretarul de stat pentru afaceri europene Daniela Gitman a participat, in perioada 7 8 septembrie 2023, la cea de a doua editie a Conferintei The Next Generation is female cu tema "Transformarea unei provocari globale intr o oportunitate: demografia", desfasurata la Budapesta. Secretarul de stat pentru…

- 8 august 2023 Comunicat de presaParticiparea secretarului de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea la celebrarea zilei ASEAN Secretarul de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice Traian Hristea a participat marti, 8 august 2023, la festivitatea dedicata celebrarii…

- Comisia Europeana ar putea inchide Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Bulgaria si Romania fara sa ia in considerare observatiile Consiliul UE - sustin surse ale comisiei, conform BNR, scrie Rador.Pe data de 5 iulie, Comisia Europeana si-a comunicat intentia de a anula monitorizarea pana…