Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament.



Astfel, la Camera Deputatilor, USR PLUS a obtinut 28,57% din sufragii, urmata de PNL (24,37%), PSD (19,74%), AUR (7,72%), PMP (5,52 %).



La Senat, USR PLUS a cumulat 29,26 %, urmata de PNL (24,74%), PSD (19,83%), AUR (8,82%) si PMP (5,44%).



Pro Romania a obtinut putin peste 3%, iar UDMR,…