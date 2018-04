La inițiativa RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Apuseni R.A. in colaborare cu Ocolul Silvic Beliș din cadrul Direcției Silvice Cluj și Școala Gimnaziala ,,Avram Iancu” Beliș se organizeaza acțiunea “Impreuna reimpadurim Parcul Natural Apuseni” care consta in instalarea vegetației forestiere in fondul forestier din zona denumita Paraul Morii și zona Ciurtuci, administrat de catre Ocolul Silvic Beliș. Acțiunea se va desfașura in data de 21 aprilie 2018 in zona denumita Paraul Morii și in data de 24 aprilie 2018 in zona denumita Ciurtuci, la care vor participa aproximativ 38 de elevi…