Parchetul European, lansat, ”un moment istoic” pentru UE, salută şefa EPPO, românca Laura Codruţa Kövesi ”Succesul nostru este o chestiune de credibilitate a Uniunii noastre”, a declarat fosta sefa a Parchetului roman anticoruptie, care a subliniat ca infiintarea acestei institutii a necesitat ”mai mult de doua decenii de discutii” si ”negocieri politice dificile”. Una dintre misiunile parchetului este sa supravegheze folosirea miliardelor de euro prevazute prin Planul de relansare economica postcovid, care urmeaza sa fie distribuite statelor membre UE in lupta impotriva consecintelor economice ale crizei sanitare provocate de pandemia covid-19. Aceasta instanta supranationala, al carei birou central… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

