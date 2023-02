Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul razboiului din Ucraina, Moldova și-a deschis granițele pentru sute de mii de refugiați. Mulți dintre ei traiesc și astazi aici. Fosta republica sovietica este situata intre Romania și Ucraina și include statul separatist nerecunoscut, susținut de ruși, Transnistria. Fii la…

- Trei sferturi dintre romani se tem in continuare ca Rusia ar putea invada și țara noastra, la un an de la declanșarea razboiului din Ucraina, potrivit unui sondaj IRES. Pe de alta parte, increderea romanilor in capacitatea NATO de a face fața unui atac al Rusiei impotriva țarilor membre din regiunea…

- Premierul a dat asigurari in cadrul evenimentului „Romania – 1 an de solidaritate fata de Ucraina”, privind sprijinul țarii atat pentru refugiații din Ucraina, cat și pentru autoritațile de la Kiev, care se confrunta cu invazia rusa.

- Numarul cetatenilor ucraineni care si-au gasit un loc de munca in Romania dupa declansarea razboiului a ajuns, luni, la 5.787. Potrivit ministrului Muncii, Marius Budai, cifra persoanelor care au fugit din calea razboiului si care s-au angajat in companii romanesti este cu 56 mai mare fata de ziua de…

- Razboiul din Ucraina aduce pagube greu de estimat, afectand nu doar o țara, ci un intreg continent. Dincolo de toate acestea, pentru Romania și pentru statele vecine Ucrainei poate aduce și unele avantaje economice, a explicat pentru „Adevarul” expertul in geoeconomie Antonia Colibașanu.

- Anul 2023 nu va fi lipsit de provocari și dificultați economice, oricat de mult ne-am dori acest lucru, fiecare dintre noi. Din nefericire, analiștii economici și oamenii de afaceri au slabe așteptari legate de o viața mai buna și prospera, anul viitor. Conform celor mai recente previziuni conturate…

- Prețul carburantilor din Romania a scazut și a ajuns la nivelul la care era aproximativ inainte de inceperea razboiului din Ucraina, respectiv luna februarie. Prețul benzinei și al motorinei in Romania, 7 decembrie 2022. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre…

- Noul plan-cadru al Casei de Asigurari de Sanatate (CNSAS) vine cu noi schimbari, care nu sunt in avantajul bolnavilor din Romania. Concret, potrivit planului, medicul de specialitate nu poate raporta in aceeasi zi acelasi tip de serviciu medical de doua ori, pentru acelasi pacient. „Casele de asigurari…