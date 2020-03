Paradoxul COVID-19. De ce are Rusia atât de puţine cazuri? "Este evident, nimeni nu moare din cauza coronavirusului în sine" Rusia are 146 de milioane de locuitori, iar numarul de persoane infectate cu coronavirus este de 367 si a fost raportat un singur deces, in timp ce Luxemburg, care are o populatie de doar 628.000, are deja opt morti, la 798 de imbolnaviri. Dr. Melita Vujnovic, reprezentanta Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Rusia, spune ca tara a luat-o mult inaintea masurilor recomandate de Organizatia Mondiala a Sanatatii si a inceput inca din luna ianuarie testarile pentru noul Covid-19. "Distantarea sociala este a doua componenta care a inceput, de asemenea, relativ devreme", mai spune aceasta. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

