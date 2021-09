Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat vineri ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea

- Companiile de construcții sunt nevoite sa încetineasca ritmul proiectelor sau chiar sa opreasca lucrarile pe fondul unei „furtuni perfecte în construcții”, care pune sub semnul întrebarii revenirea economica a Marii Britanii...Citește integral pe Digi24.ro

- Ministrii din Marea Britanie vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, in ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri, sustine cotidianul The Times, preluat de Reuters…

- Angajatorii britanicii se confrunta cu cel mai mare deficit de forța de munca de la inceputul anilor ’90, in contextul redeschiderii economiei dupa lockdown-ul anti-Covid și a scaderii masive a numarului de muncitori din afara țarii din cauza Brexit, relateaza The Guardian.

- Marea Britanie a ramas in pana de șoferi de tir, dupa intrarea in vigoarea a Brexitului, cand majoritatea șoferilor europeni nu mai pot lucra. Specialiștii spun ca intreaga economie a Marii Britanii ar putea fi afectata, conform Digi24.

- Presa din Marea Britanie scrie despre criza forței de munca. Lipsa muncitorilor romani in agricultura duce la inchiderea liniilor de producție, in timp ce fermierii intampina probleme din ce in ce mai mari. De asemenea, lanțul de aprovizionare cu alimente este pe punctul de a intra in colaps. Directorul…

- Din abatoare si pana la restaurante, sectorul alimentar din Marea Britanie se confrunta in prezent cu o provocare semnificativa: lipsa mainii de lucru, transmite Bloomberg. Industria alimentara britanica, deja afectata de un deficit de personal din cauza Brexitului si pandemiei, este acum fortata…