Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru o „operatie programata" la colon, a declarat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Este pentru prima data cand Papa Francisc este internat in spital, de la alegerea sa ca Suveran Pontif in 2013. Francisc a fost internat la Clinica „A. Gemelli" din […]