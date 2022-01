Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a lansat un apel catre comunitatea internationala pentru a continua efortul vaccinarii și a subliniat ca vaccinul este „solutia cea mai rationala pentru prevenirea bolii”. „Este important sa continuam efortul de a imuniza pe cat posibil populatia. In acest scop este nevoie de un angajament…

- Papa Francisc a celebrat, potrivit traditiei, Sfanta Liturghie a noptii de Craciun in fata a numai 200 de credinciosi, veniti in Bazilica San Pietro din Vatican. In mesajul sau, suveranul pontif si-a indreptat atentia catre cei saraci, dar si catre cei care mor la locurile de munca. Astazi la orele…

- Papa Francisc le-a multumit lucratorilor din domeniul sanitar pentru munca depusa cu prilejul unui interviu de Craciun acordat publicatiilor italiene La Stampa si La Repubblica, informeaza vineri DPA. "Deseori nu recunoastem maretia efortului zilnic al acestor medici, asistente si lucratori sanitari,…

- Actele de violenta comise de barbati impotriva femeilor sunt „aproape satanice”, a declarat papa Francis, care a remarcat ca numarul femeilor agresate și abuzate de soți in propriile case este foarte mare, relateaza Reuters. Papa Francisc a facut comentariul, unul dintre cele mai dure la adresa acestei…

- Un barbat in varsta care parea sa fie preot ortodox a strigat “Papa, esti un eretic” catre Papa Francisc, sambata, in momentul in care suveranul pontif intra in Arhiepiscopia Ortodoxa din Atena.

- Papa Francisc il va canoniza pe Titus Brandsma, un preot, academician si jurnalist olandez care a fost asasinat in lagarul de concentrare Dachau in 1942 pentru predici impotriva nazismului, au anuntat joi reprezentanti ai Vaticanului, citati de Reuters. Titus Brandsma, care a fost membru al…

- Papa Francisc a declarat marti ca ranile provocate de pandemia de COVID-19 si de schimbarea climatica sunt comparabile cu cele cauzate de un conflict global si ca trebuie tratate in acelasi mod, relateaza Reuters. Intr-un mesaj catre conferinta COP26 citit la Glasgow de secretarul de stat al Vaticanului,…