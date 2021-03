Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a oficiat slujba de Florii in Bazilica Sfantul Petru, aproape goala. „Traim Saptamana Mare pentru a doua oara in context pandemic. Anul trecut am fost mai șocați, anul acesta suntem mai incercați”, a spus Sfantul Parinte. Slujba de Florii marcheaza intrarea in Saptamana Pastelui pentru…

- Daca inaintea epidemiei de COVID-19 zeci de mii de oameni umpleau Piața Sfantul Petru din Vatican intr-o ceremonie desfașurata in aer liber, anul acesta, pentru a doua oara consecutiv, Papa Francisc a oficiat slujba din Duminica Floriilor catolice in Bazilica Sfantul Petru aproape goala, din cauza restrictiilor…

- Vaticanul a anuntat miercuri ca papa Francisc a emis un decret ce prevede reduceri proportionale incepand cu data de 1 aprilie. Un purtator de cuvant a declarat ca angajatii de rang inferior nu vor fi afectati de aceste reduceri salariale. Papa Francisc a insistat deseori ca nu vrea sa dispuna concedieri.…

- Papa Francisc va vizita Ungaria si va participa la liturghia de la incheierea Congresului Euharistic International, care va avea loc la 12 septembrie, a declarat cardinalul Peter Erdo, arhiepiscop de Esztergom si Budapesta, luni, pentru agentia ungara de presa MTI. Cardinalul a spus ca liturghia care…

- Maica Pahomia de la Varatec le-a oferit jurnaliștilor de la Doxologia.ro un tur al cimitirului manastirii, presarat cu sfaturi duhovnicești. Suntem datori sa ținem legatura cu cei mutați la Domnul, care ne-au lasat moștenire tot ce au construit, a spus ea. Plecarea noastra dincolo este randuita de…

- Autor: Petru ROMOȘAN Ce a fost mai intai: oul sau gaina? Covidul, micul coronavirus sau criza economica mondiala? Mai ales americana, mai ales a dolarului, a banilor de hartie (fiduciari), dar si a petrolului, a gazului, a resurselor de energie fosila ? Cei mai atenti observatori ai evolutiilor economice…

- Probleme de sanatate pentru Suveranul Pontif. Papa Francisc nu poate celebra slujbele de la sfarșitul și inceputul anului din cauza unei afecțiuni sciatice dureroase. Papa Francisc va conduce, insa, in prima zi a noului an, rugaciunea „Ingerul Domnului” din biblioteca Palatului Apostolic, anunța tg24sky.…