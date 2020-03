Pandemie CORONAVIRUS. O tânără şi-a luat adio de la mama infectată cu COVID-19 printr-un apel video Michelle Bennett a fost anunțata ca mama ei, in varsta de 75 de ani, se afla in spital, in stare grava. "Nefiind capabila sa fiu acolo și sa ii țin mana mamei mele, sa-i spun lucrurile pe care voiam sa le spun mi-a dat un sentiment de neajutorare", a spus Bennett pentru CNN. Unei asistente i-a venit ideea sa o sune pe fiica pacientei cu coronavirus prin apel video și sa se asigure ca cele doua au o ultima discuție. "O sa ii pun telefonul in fața, ca sa ii poți spune ca o iubești și sa-ți iei adio. Nu va fi singura, vom ramane cu ea pana la sfarșit", a spus asistenta. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani din Marea Britanie a murit dupa ce a fost infectata cu coronavirus, iar familia sa spune ca nu suferea de afecțiuni preexistente, informeaza BBC . Chloe Middleton, din High Wycombe, Buckinghamshire, a murit saptamana trecuta. „Va rog sa fiți atenți. Vorbind din propria experiența,…

- Pe masura ce statele din lumea intreaga lanseaza pachete de salvare de miliarde de euro, acestea stiu ca rezolva problema doar pe termen scurt. Liderii sunt cu ochii pe calendar si incearca sa calculeze cand ar trebui sa le spuna oamenilor sa se intoarca la munca, cu riscul aparitiei unui nou ciclu…

- Josep Maria Bartomeu (57 de ani), președintele Barcelonei, s-a intalnit cu Messi și celelalte vedete ale clubului catalan pentru a le propune micșorarea salariilor, in plina criza de coronavirus. Conform presei spaniole, la inceputul acestei saptamani, oficialii clubului catalan erau in cautarea unor…

- O asistenta in varsta de 50 de ani, din Colorado, Statele Unite ale Americii, a fost infectata cu noul coronavirus și a dezvaluit cu ce simptome s-a confruntat, marturisind ca ”n-a fost ceea se aștepta”.

- Totodata, nici cetatenii cehi nu vor mai putea calatori in zonele de risc, iar intre alte masuri guvernul de la Praga a mai decis interzicerea evenimentelor publice cu participarea a peste 30 de persoane si inchiderea unor spatii publice cum sunt centrele de sport sau de servicii spa, in timp ce…

- Pandemia afecteaza o intreaga lumeDaca o boala nu se raspandeste doar la nivel regional, ci ajunge sa afecteze tari si continente intregi, atunci specialiștii vorbesc despre o pandemie. Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, pandemiile sunt provocate mai ales de agenti patogeni noi sau de noi tipuri…

- Papa Francisc, care și-a anulat toate aparițiile publice la Vatican, a sfatuit preoții sa mearga sa intalneasca oamenii infectați de coronavirus, in plina pandemie, in contextul in care Covid-19 a provocat peste 4.000 de decese la nivel mondial.

- Inca un nou caz de coronavirus a fost confirmat in Romania, bilanțul victimelor rapuse de virusul ucigaș din China a ajuns la 15. O femeie din Mureș, in varsta de 70 de ani, a fost infectata cu Covid-19.