Pandemia i-a făcut milionari în euro. Iată cine a profitat de suferinţa oamenilor! Chiar daca suna cinic, cineva a avut de castigat de pe urma pandemiei. Iar acestea sunt laboratoarele medicale private. Asadar, unitatile acreditate pentru a testa prin metoda PCR infectia cu noul coronavirus si-au crescut semnificativ afacerile in 2020 fata de anul anterior. Unele laboratoare au trecut de la afaceri de cateva zeci de mii de […] The post Pandemia i-a facut milionari in euro. Iata cine a profitat de suferinta oamenilor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

