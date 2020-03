Stiri pe aceeasi tema

- Primaria din Bran și-a suspendat activitatea dupa ce primarul a fost confirmat cu coronavirus.Nicolae Nila a fost testat pozitiv pentru coronavirus, sambata. Imediat edilul a fost plasat in carantina, iar toți angajații au fost plasați in autoizolare. Citește și: Lidl, mutare…

- Premierul italian, Giuseppe Conte, a anuntat sambata seara ca vor fi distribuite bonuri alimentare celor mai defavorizate persoane, afectate in special de oprirea economiei italiene din cauza pandemiei de coronavirus, noteaza AFP. Guvernul a deblocat fonduri de circa 400 de milioane de euro…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Primele 5 campionate din Europa pot pierde pana la 4 miliarde de euro daca meciurile din actualul sezon nu se vor mai disputa din cauza pandemiei de coronavirus. Organizația Internaționala a Muncii a avertizat recent ca se așteapta la 25 de milioane de șomeri noi la nivel mondial, cu trei milioane…

- Masurile radicale precum inchiderea scolilor si a frontierelor pot incetini pandemia provocata de noul coronavirus, dar nu o pot stopa, a declarat Hans Kluge, directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Directorul regional pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii,…

- Producatorul german de articole sportive Adidas a decis marti sa se alature rivalilor si sa isi inchida magazinele ca raspuns la pandemia de coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Magazinele Adidas si Reebok din Europa si America de Nord vor fi inchise temporar, a informat compania…

- Daniele Rugani, 25 de ani, funșadul campioanei Italiei, Juventus Torino, și-a transmis trairile pe site-ul TV al clubului, dupa ce a fost depistat pozitiv pentru coronavirus.Daniele Rugani a fost primul fotbalist din Serie A depistat cu Covid-19, pe 12 martie 2020, el aflandu-se in acest moment in carantina.…

- Majoritatea centrelor comerciale din Austria vor fi inchise pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus, zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina si zborurile catre tarile europene unde epidemia se propaga cel mai rapid vor fi sistate, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz. ''Austria…