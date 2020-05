Stiri pe aceeasi tema

Germania, relaxare indrazneata "Ne aflam intr-un punct in care obiectivul nostru vizand o incetinire a raspandirii virusului a fost atins si am fost in masura sa ne protejam sistemul de sanatate (...). A fost posibil, asadar, sa discutam si sa convenim noi masuri de relaxare", a anuntat Angela…

Rusia intentioneaza sa relaxeze in trei etape restrictiile care vizeaza reducerea raspandirii noului coronavirus, au declarat miercuri oficiali rusi, relateaza Reuters. Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a afirmat ca epidemia a fost stabilizata in ultimele doua saptamani, odata cu cresterea…

Chiar daca pandemia de coronavirus este departe de a se fi terminat, Rusia pregatește relaxarea restricțiilor in trei etape.Rusia intentioneaza sa relaxeze in trei etape restrictiile care vizeaza reducerea raspandirii noului coronavirus, au declarat miercuri oficiali rusi, relateaza Reuters.Primarul…

Presedintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca situatia legata de raspandirea noului coronavirus in Rusia s-a inrautatit si ca Moscova s-ar putea sa recurga la resursele Ministerului Apararii pentru a face fata crizei daca va fi necesar, potrivit Reuters si RIA Novosti.

Numarul oficial al contaminarilor cu noul coronavirus in Rusia a crescut vertiginos marti - la 2.337 -, cu 500 de cazuri fata de numarul de luni, relateaza Reuters.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat duminica aceasta ca epidemia de coronavirus a intrat intr-o noua faza in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate in capitala Rusiei a depasit 1.000, iar multi moscoviti au continuat sa iasa in pofida apelurilor de a sta acasa, informeaza…

Premierul rus Mihail Misustin le-a cerut vineri tuturor cetatenilor sa ramana in case, cu exceptia deplasarilor esentiale, intr-un efort de a stopa raspandirea coronavirusului si in contextul in care Rusia a raportat 196 de noi cazuri intr-o zi, un nou record, transmite Reuters, citata de Agerpres.

Iranul este pregatit sa atace Statele Unite si Israelul, daca ii vor da vreun motiv sa o faca, a afirmat joi seful Garzilor Revolutionare, generalul maior Hossein Salami, la televiziunea de stat, transmite Reuters.