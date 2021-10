Pământul s-a răsturnat pe o parte (și înapoi) într-un "yo-yo cosmic" acum 84 de milioane de ani Pamântul nu a fost întotdeauna așa cum îl știm. Se pare ca scoarța planetei s-a rasturnat pe o parte și înapoi din nou în urma cu aproximativ 84 de milioane de ani, într-un fenomen pe care cercetatorii l-au numit &"yo-yo cosmic&", potrivit LiveScience.

Numele real pentru rasucire este adevarata ratacire polara (TPW-true polar wander), care apare atunci când straturile exterioare ale unei planete sau ale lunii se mișca în jurul miezului sau, înclinând crusta fața de axa obiectului.

Unii cercetatori au prezis anterior ca TPW a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de jumatate din populatia Japoniei este vaccinata complet impotriva Covid-19. Guvernul are in vedere relaxarea restrictiilor incepand cu luna noiembrie. Guvernul japonez a anuntat ca mai mult de jumatate din populatia tarii a fost vaccinata complet impotriva Covid-19 si ca, din luna noiembrie,…

- Oamenii de știința au gasit o „spartura” neobișnuita intr-unul din brațele spiralate ale Caii Lactee, care ar putea dezvalui noi informații despre istoria galaxiei noastre, scrie Space.com . Gruparea de stele tinere și nori gazoși este descrisa de Jet Propulsion Laboratory al NASA ca „o așchie care…

- Cazul de infectare cu coronavirus a fost depistat cu cinci zile inainte de startul Jocurilor Paralimpice. Persoana care a fost testata pozitiv este membra a unei delegații straine, potrivit BBC și Channel News Asia . Organizatorii au precizat ca pacientul infectat, depistat in satul paralimpic, nu face…

- Jessica Springsteen, fiica legendei rock Bruce Springsteen, a caștigat medalia de argint la echitație, in proba de sarituri peste obstacole, impreuna cu echipa Statelor Unite, in cadrul echipei de sarituri ecvestre, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Insider.Jessica Springsteen, alaturi de…

- Jessica Springsteen, fiica legendei rock Bruce Springsteen, a caștigat medalia de argint la echitație, in proba de sarituri peste obstacole, impreuna cu echipa Statelor Unite in cadrul echipei de sarituri ecvestre din SUA la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Insider . Jessica Springsteen, alaturi…

- Proaspat medaliata cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, Ana Maria Popescu a impresionat pe toata lumea cu discursul aprig la adresa autoritaților românce în momentul în care s-a întors din Japonia. Popescu a pus accentul pe faptul ca sporturile din România…

- China continua sa conduca in clasamentul pe medalii la finalul intrecerilor de vineri, a 15-a zi a Jocurilor Olimpice de la Tokyo, in timp ce Romania a coborat de pe 37 pe 41, relateaza Agerpres.China are 36 de medalii de aur, 26 de argint si 17 de bronz, urmata de SUA, 31-36-31, si Japonia, 24-11-16,…

- Un paleontolog din Canada crede ca a gasit cea mai veche urma de existența a unui animal pe Pamânt - și este mult mai veche decât ne imaginam, scrie ZME Science.Viața, așa cum o știm, a luat o întorsatura agitata acum cam 541 de milioane de ani. Atunci a început o perioada…