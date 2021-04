Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat vineri, cu prilejul Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, in albastru, in semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate cu autism, potrivit unui comunicat de presa a Guvernului. Astfel, Executivul se alatura si in acest an campaniei "Light It Up Blue"…

- Palatul Cotroceni va fi iluminat vineri seara in albastru, incepand cu ora 20:00, pentru a marca Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. „La data de 2 aprilie, cu ocazia Zilei Internationale de Constientizare a Autismului, se desfasoara Campania ‘Light It Up Blue’, un efort global care are…

- Acțiunea este organizata de Asociația Naționala pentru Copii și Adulți cu Autism din Romania (ANCAAR) – filiala Iași și face parte din acțiunile cuprinse in cea de-a XIII-a ediție a campaniei „Arata ca iți pasa!”. In seara zilei de 2 aprilie vor fi iluminate in albastru Primaria Municipiului Iași, Ateneul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a sustinut, marti, o interventie in cadrul sesiunii ministeriale a celei de-a cincea Conferinte privind sprijinirea viitorului Siriei si al regiunii (Bruxelles V Conference), organizata de Uniunea Europeana si Organizatia Natiunilor Unite si desfasurata…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat pentru vineri, ora 13:00, ședința Consiliului Suprem de Aparare a Tarii pentru a discuta propunerile de buget pe 2021 ale institutiilor din domeniul securitatii, potrivit Administratiei Prezidentiale.Vineri, 19 februarie, incepand cu ora 13:00, la Palatul Cotroceni,…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa la Palatul Cotroceni, dupa intalnirea pe care a avut-o cu ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. In ultimele ore, in mai multe județe din țara, au fost inregistrate mai multe cazuri de COVID-19 la elevi și cadre didactice. „Am avut o discuție…

- Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa se vaccineze public, in cursul acestei zile, in cadrul celei de-a doua etape a campaniei de vaccinare anti-Covid-19, anunța agerpres . Președintele Iohannis a anunțat acest lucru marți, intr-o conferința de presa ținuta la Palatul Cotroceni. „Nu am dorit nici eu,…